سيميوني: انتظرت الفيديو للاحتفال بهدف موراتا

تعرف على تصريحات سيميوني بعد الفوز على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

سخر دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، من تقنية حكم الفيديو المساعد كما أشاد بمستوى فريقه ضد فياريال.

ألفارو موراتا تمكن أخيرًا من تسجيل أول أهدافه رفقة الروخي بلانكوس أمام فياريال في المباراة التي انتهت بفوز الروخي بلانكوس بثنائية نظيفة.

وسبق وأحرز موراتا هدفين ضد ريال مدريد ويوفنتوس ولكن تقنية حكم الفيديو المساعد ألغتهما.

وقال سيميوني في تصريحات عقب المباراة: "قدمنا مباراة جيدة بعد لقاء معقد في نصف الأسبوع ضد يوفنتوس، فقط لم نكن الأفضل في أول الدقائق ولكن بعد ذلك لعبنا بصورة مميزة".

أخطبوط 🐙

أسطوري 🧤

مئوي 💯



ديفيد دي خيا 🇪🇸 ليس أول حارس مرمى يحافظ على نظافة شباكه خلال 100 مباراة في تاريخ الدوري الإنجليزي 🔴



القائمة كاملة 👇 pic.twitter.com/96asODuSBK — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 24, 2019

وتابع: "لم أحتفل بهدف موراتا لأنني خشيت أن يتم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو ولكن من الجيد أن الحكم احتسبه".

واختتم: "احتفالي أمام يوفنتوس أمر وانتهى وفخور بما قدمناه اليوم وأثبتنا أننا لا نزال أحياء في الدوري".

من جانبه علّق ألفارو موراتا على المنافسة على الليجا بقوله: "برشلونة هو الأفضل والأقرب ولكننا لن نتوقف عن المحاولة والبحث عن التتويج".

ووصل الفريق المدريدي للنقطة 50 في المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر.