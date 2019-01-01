سيميوني | أسد على فالفيردي نعامة أمام برشلونة

سجل سيميوني أمام برشلونة وفالفيردي

يحل نادي برشلونة ضيفًا على نظيره أتلتيكو مدريد مساء الغد، الأحد، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني.

ويسعى دييجو سيميوني، المدير الفني للروخي البلانكوس للخروج بالفريق من دوامة التعادلات التي يمر بها مؤخرًا ويحقق الفوز الأول له على النادي الكتالوني في الليجا.

سيميوني يمتلك سجلًا سيئًا للغاية أمام برشلونة، إذ قاد أتلتيكو في 25 مباراة بجميع المنافسات ولم ينتصر سوى مرتين فقط كلاهما في دوري أبطال أوروبا على ملعب "فيسنتي كالديرون" لكن خسر 14 لقاء وتعادل 9 مرات وسجل 21 هدفًا واستقبل 36.

ولم ينتصر أتلتيكو مدريد في 15 مباراة على برشلونة في الدوري الإسباني خسر منها 10 مباريات كاملة، كما كانت أفضل فترة نجح فيها سيميوني في عدم الهزيمة من النادي الكتالوني بين أغسطس 2013 ومايو 2014 حينما لعب 6 مباريات بين الدوري والسوبر والأبطال وتعادل 5 مرات وفاز مرة واحدة فقط.

ورغم السجل السيء لدييجو أمام برشلونة، إلا أنّ سجله مميز أمام إرنستو فالفيردي، مدرب النادي الكتالوني,

ففي 15 مباراة لعبها أمام فالفيردي حقق الفوز 8 مرات وتعادل في 5 لقاءات ولم يخسر سوى مرتين.

ولم يعرف فالفيردي الفوز على سيميوني سوى مع برشلونة في مباراتين بالموسم الماضي على ملعب "كامب نو" لكنّه لم ينتصر أبدًا في أرض الروخي بلانكوس سواء بملعب "فيسنتي كالديرون" أو واندا ميتروبوليتانو.

أول مواجهة جمعت بين سيميوني وفالفيردي كان الأخير مدربًا لفالنسيا وتعادل بهدف لمثله وبعدها رحل إلى أتلتيك بلباو ليتلقى 5 هزائم على التوالي ثم يتعادل سلبيًا في 2015 قبل الهزيمة في مباراتين وبعدها التعادل 2-2 في يناير 2017 كما خسر آخر مباراة له ضد الروخي بلانكوس مدربًا للفريق الباسكي.

جدير بالذكر أنّ برشلونة لم يعرف الفوز على الملعب الجديد لأتلتيكو مدريد كما لم يسجل ليونيل ميسي أي هدف هناك أمام الروخي بلانكوس ولكنه أحرز هدفًا في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام إشبيلية على "واندا ميتروبوليتانو".