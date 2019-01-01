سيميوني: أخطأنا كثيرًا ومررنا بالعديد من الظروف الصعبة

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد أن فريقه قام بالعديد من الأخطاء في مواجهة الجولة الثالثة من الليجا أمام إيبار.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدرب عقب المباراة، وأكد خلالها أن فريقه مر بصعوبات عديدة خلال الفترة الماضية بسبب التغييرات الكثيرة.

وقال سيميوني: "حقيقة أننا حققنا الفوز بثلاثة أهداف لهدفين تثبت أننا وقعنا في العديد من الأخطاء، لكن الأهم أننا عدلنا موقفنا وعدنا في النتيجة بعد التأخر بهدفين".

⏱️ 7' - ⚽️ أتليتكو مدريد 0 × إيبار 1

⏱️ 19' - ⚽️ أتليتكو مدريد 0 × إيبار 2

⏱️ 27' - ⚽️ أتليتكو مدريد 1 × إيبار 2

⏱️ 52' - ⚽️ أتليتكو مدريد 2 × إيبار 2

⏱️ 90' - ⚽️ أتليتكو مدريد 3 × إيبار 2



كتيبة سيميوني في صدارة الليجا بالعلامة الكاملة! 🔝 pic.twitter.com/GUt6zlJ1Bc — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 1, 2019

وأضاف: "أمامنا الكثير من العمل وأظهرنا أننا نتحمل مسؤولية كبيرة اليوم، هناك العديد من العناصر الجديدة، في الفريق، على سبيل المثال اليوم بدأنا بثلاثة قلوب دفاع يلعبون بجوار بعضهم البعض للمرة الأولى على الإطلاق".

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وأكمل: "كل ما نريده هو تحقيق الفوز، الأمر ليس سهلًا علينا أن يرحل عن الفريق ثمانية لاعبين ونأتي بمثلهم، علينا أن نستمر في الهدوء والعمل الجيد".

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد كان قد قلب نتيجة مباراة اليوم أمام إيبار من التأخر بهدفين نظيفين لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللحظة الأخيرة.