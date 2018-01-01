سيميوني: أحتاج لبقاء كوستا في أتلتيكو مدريد

المدرب الأرجنتيني أول من ينقد الذات برأيه..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد ثقته في بقاء دييجو كوستا مهاجم الفريق بصفوفه رغم شائعات الرحيل في يناير المقبل.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي:"لم أحصل على الهدوء أبداً ولكنها طريقة حياتي. أتمنى وأحتاج أن يبقى دييجو كوستا هنا في فبراير، وأثق بذلك". اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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أما عن عودة خوانفران من الإصابة ومنافسته مع أرياس على مركز الظهير الأيمن قال:"هذا الأمر يجعلني سعيداً، نحن نبحث عن تلك التنافسية".

أما عن أوضاع الفريق أوضح:"المركز الثاني ليس جيداً وليس كافياً ونحن يجب أن نقدم أكثر من ذلك، والجماهير ترى ما نفعله، كل العمل من اللاعبين، ولكن هذا يتطلب نقد الذات أيضاً".

وأضاف:"إذا قلت لكم كل شيء أشعر به أو أفكر فيه سيكون من الصعب الاستمرار. أحاول أن أكون واضحاً قدر الإمكان، أنا أكثر من ينتقد ذاته، والآن المركز الثاني مع أتلتيكو مدريد ليس جيداً ويجب أن نطلب أكثر".

ويلعب أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو غداً - السبت- ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للدوري الإسباني.