سيميوني: أتلتيكو مدريد ليس بنفس جودة موسم ٢٠١٤

دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد يؤكد أن فريقه ليس بنفس الجودة التي كان عليها عندما حقق الدوري في المرة الآخيرة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد أن فريقه لا يملك نفس الجودة التي كان يمتلكها من خمس سنوات عندما حقق الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للروخيبلانكوس وأكد خلالها أن الموسم الجاري سيكون اصعب على كل المستويات عليه وعلى فريقه.

وقال سيميوني: "تكرار تلك البداية المثالية في الدوري الإسباني ليس بتلك الأهمية، لأننا وقتها كنا نملك لاعبين مثل راؤول جارسيا وتياجو وجابي بذلك الوقت، بينما الآن لدينا العديد من الشباب".

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وأضاف: "في الوقت الحالي لدينا توماس بارتي، وجواو فليكس وتوماس ليمار ورينان لودي، وماريو هيرموسو وساؤول نيجيز".

وأكمل: "عندما حققنا الفوز بلقب الدوري الإسباني في موسم ٢٠١٣-٢٠١٤، وكان لدي فريقًا أفضل، حاليًا نحن نبني فريقًا جديدًا وكل مباراة ستكون نهائية بالنسبة لنا".

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد كان قد حقق ثلاثة انتصارات في افتتاح الموسم وتصدر ترتيب الدوري الإسباني على حساب برشلونة وريال مدريد المتعثرين.