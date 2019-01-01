الدوري الإسباني الدرجة الأولى - الليجا

سيميدو يواصل غيابه عن تدريبات برشلونة

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سيميدو وسواريز وميسي وديمبيلي خارج مباراة برشلونة وبيتيس حتى الآن

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

واصل نيلسون سيميدو غيابه عن تدريبات برشلونة، حيث عاد الفريق الكتالوني إلى التدريبات استعدادًا لمواجهة ريال بيتيس في الجولة الثانية من الليجا.

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وخسر برشلونة افتتاح مبارياته في الدوري الإسباني للموسم الجديد أمام أتليتيك بيلباو على ملعب سان ماميس بهدف للا شيء مطلع الموسم الحالي.

وبدون ديمبيلي وميسي وسواريز وسيميدو، استمرت التدريبات الجماعية لبرشلونة استعدادًا للمواجهة القادمة أمام ريال بيتيس.

وسيغيب ديمبيلي لخمسة أسابيع، في الوقت الذي عاد فيه الثنائي ميسي وسواريز للتدرب داخل الصالة الرياضية.

بينما تظل الأخبار مجهولة عن نيلسون سيميدو، في الوقت الذي لا يعلم فيه أحد هل سيشارك في المواجهة أمام بيتيس أم لا.

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يذكر أن برشلونة فقد سواريز بعد إصابته في مباراة بيلباو، بينما أصيب ديمبيلي أمس خلال مشاركته في التدريبات.

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