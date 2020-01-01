سيميدو يكسر بروتوكول الدوري الإسباني

قبل عودة الدوري الإسباني.. سيميدو ينضم إلى من كسروا قواعد التباعد الاجتماعي

كشفت تقارير صحفية أن الظهير الأيمن لنادي برشلونة نيلسون سيميدو قام بكسر قواعد التباعد الاجتماعي وبورتوكول الدوري الإسباني.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الليجا قد وضعا عددًا من القواعد قبل عودة نشاط كرة القدم لكي يعود بشكل آمن لا يهدد بتفشي العدوى.

وحول ذلك، قالت إذاعة كواترو الإسبانية إن نيلسون سيميدو قد قام بالاجتماع مع نحو 20 فردًا من أصدقائه من أجل الاحتفال بعيد ميلاد أحدهم.

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ونشرت عدة صحف إسانية صورًا من الحفل الذي جمع سيميدو مع أصدقائه ليواجه اللاعب الدولي البرتغالي موجات غضب إعلامية وجماهيرية.

وتنص التعليمات الرسمية على ألا تتجاوز التجمعات 15 فردًا على الأكثر، مع الالتزام بقواعد التباعد فيما بينهم وتجنب العناق أو الاقتراب بصورة كبيرة.

وقام عدد من أصدقاء سيميدو المتواجدين في الحفل بنشر الصور على حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يقوموا بحذفها سريعًا، ولكن ذلك لم يمنع تداولها.

وخالف أرتور ميلو بروتوكول الدوري الإسباني حينما ذهب للتدريبات بسيارة غير التي أبلغ بها الجهات المسؤولة، بينما أقام نجم ريال مدريد لوكا يوفيتش حفل شواء.

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يذكر أن الدوري الإسباني سيعود من جديد في الحادي عشر من يونيو الجاري بعد نحو 3 أشهر من التوقف بسبب فيروس كورونا الجديد.