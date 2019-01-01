سيميدو يغادر مباراة البرتغال وصربيا مصابًا

برشلونة يتلقى ضربة أخرى بإصابة نيلسون سيميدو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

غادر نجم برشلونة نيلسون سيميدو ملعب مباراة منتخب البرتغال أمام مضيفه المنتخب الصربي مصابًا ومحمولًا على نقالة بعد تعرضه لإصابة تبدو قوية.

وحقق المنتخب البرتغالي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو فوزًا هامًا خارج قواعده على مضيفه منتخب صربيا بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وسقط سيميدو على الأرض بعد كرة مشتركة ولم يستطع الترك قبل دخول الجهاز الطبي بشكل عاجل من أجل الاطمئنان على سلامة اللاعب وخطورة الإصابة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 7, 2019

ولم يستطع الظهير الأيمن لنادي برشلونة مغادرة الملعب على قدميه، واضطر لمغادرة الملعب محمولًا في مشهد أعطى انطباعًا عن خطورة الإصابة.

ومن المفترض أن يخضع سيميدو للفحوصات الطبية غدًا من أجل الوقوف على خطورة الإصابة والفترة التي سيبتعد خلالها عن الملاعب.

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يذكر أن برشلونة عانى في بداية هذا الموسم من إصابة ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبيلي، ما جعله يفقد 5 نقاط من 9 ممكنة في الجولات الثلاثة الأولى من الليجا.