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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

سيميدو يُجبر برشلونة على دفع 5 ملايين يورو لبنفيكا

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Getty Images
النادي البرتغالي يُواصل الاستفادة من لاعبه السابق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برشلونة سيدفع 5 ملايين يورو لبنفيكا بسبب لاعبه نيلسون سيميدو.

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وانتقل سيميدو من ناديه البرتغالي للبارسا صيف 2017 مقابل 30 مليون يورو، بجانب حصوله على 5 ملايين يورو مقابل كل 50 مباراة يخوضها اللاعب بقميص البارسا خلال فترة العقد الجاري وبعد أول تجديد له، وقد أوضحت الصحيفة الإسبانية أن المباراة لا تُحتسب سوى إن لعب الظهير الأيمن 45 دقيقة منها على الأقل.

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وأمام جيرونا، أتم سيميدو هذا العدد من المباريات، إذ كان هذا اللقاء هو الـ59 له بالقميص الكتالوني لكن هناك 9 مباريات لم يلعب بها لمدة 45 دقيقة وبالتالي لا تُحتسب.

ولعب سيميدو صاحب الـ25 عامًا الموسم الماضي 17 مباراة في الليجا أتم بهم 45 دقيقة من 24 مباراة له، ولعب 7 مباريات في دوري الأبطال و4 في كأس إسبانيا وواحدة في كأس السوبر، فيما في الموسم الجاري لعب 11 مباراة في الليجا كأساسي ومباراتين كبديل، بجانب 5 في الكأس و3 في دوري الأبطال كأساسي ورابعة كبديل وواحدة في كأس السوبر.

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