سيميدو: سيتين يمنحني الثقة ونستطيع اللحاق بريال مدريد

نيلسون سيميدو نجم فريق برشلونة يؤكد على سعادته تحت قيادة المدرب الجديد كيكي سيتين وعلى قدرة الفريق في اللحاق بالمتصدر ريال مدريد.

أكد اللاعب البرتغالي نيلسون سيميدو لاعب فريق برشلونة على سعادته بالثقة التي يمنحها له المدير الفني الجديد للنادي كيكي سيتين.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها عنه صحيفة "سبورت" وأكد خلالها أن الوقت لا يزال مبكرًا على الدوري الإسباني وأن الفريق يستطيع اللحاق بريال مدريد.

وقال سيميدو: "ربما يكون ذلك هو الموسم الأفضل لي في برشلونة، أنا سعيد للغاية بما يحدث لي مع الفريق حتى الآن".

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وأكمل: "الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة لي والمدرب الجديد يثق في كثيرًا وكل ما أفعله أنني أعمل بأقوى ما لدي طوال الوقت حتى أكون على قدر تلك الثقة".

وأضاف: "الأمر السيئ أن الفريق لا يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، لكن لا يزال هناك الكثير من الوقت في البطولة أمامنا ونستطيع أن نكون الأبطال".

وكان سميديو قد شارك في 25 مباراة مع برشلونة هذا الموسم في كل البطولات لم يسجل خلالهم أهداف لكنه صنع أربعة لزملائه.

جدير بالذكر أنه كان قد شارك أساسيًا مع برشلونة في آخر ثلاث مباريات تحت قيادة المدرب الجديد كيكي سيتين ضد ليفانتي وأتلتيك بلباو وريال بيتيس.