أعلن سيمون مينيوليت، البالغ من العمر 38 عامًا، اعتزاله كرة القدم بعد انتهاء هذا الموسم. خاض الحارس، الذي لعب ستة مواسم مع ليفربول، 755 مباراة طوال مسيرته.

في سن التاسعة عشرة، خاض الحارس مباراته الأولى مع نادي سينت ترويدن البلجيكي. لعب مينيوليت هناك أربعة مواسم قبل أن ينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل 2.5 مليون يورو.

بعد موسمين مع سندرلاند، انتقل مينيوليت في صفقة قياسية بقيمة 10 ملايين يورو إلى ليفربول. لعب في النهاية 204 مباراة مع "الريدز". في عام 2019، فاز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وهو أحد أبرز إنجازات مسيرته.

بعد رحيله عن ليفربول، عاد الحارس إلى بلجيكا، حيث وقع مع نادي كلوب بروج. هناك، تطور خلال المواسم السبعة الماضية ليصبح شخصية رئيسية في فترة ناجحة، حيث فاز بأربعة ألقاب دوري وكأس كأهم الجوائز. بالإضافة إلى ذلك، فاز شخصياً بجائزة الحذاء الذهبي وتم اختياره خمس مرات كأفضل حارس مرمى في بلجيكا.

على الصعيد الدولي، ظل لفترة طويلة في ظل تيبو كورتوا. وخلال 11 عاماً، خاض مينيوليت 35 مباراة دولية مع "الشياطينالحمر".

ولن يختفي الحارس تمامًا من عالم كرة القدم. فهو سينضم إلى الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، حيث سيشغل منصبًا إداريًا في القسم الرياضي للمنتخبالبلجيكي.