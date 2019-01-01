سيليسين يتوجه برسالة لبرشلونة عقب الرحيل لفالنسيا

جاسبر سيليسين حارس مرمى فريق برشلونة السابق وفالنسيا الحالي يتوجه برسالة للبلوجرانا بعد الرحيل للخفافيش.

فيسبوك تويتر علي رفعت

توجه الحارس الهولندي ياسبر سيليسين نجم برشلونة السابق وفالنسيا الحالي بالشكر للنادي الكتالوني على الفترة التي أمضاها في صفوفه.

جاء هذا في رسالة نشرها اللاعب عبر حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد فيها على امتنانه لتلك الفترة بقميص برشلونة.

وكتب سيليسين: "أريد أن أتوجه بالشكل لبرشلونة على تلك السنوات الثلاث المذهلة لقد حظيت بوقتًا عظيم، وفخور لأنني كنت جزءًا من هذا النادي".

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وأضاف: "أريد كذلك أن أعرب عن سعادتي وامتناني لما قدمته الجماهير من دعم طوال تلك الفترة، أريد أن أقول لكم شكرًا، أراكم قريبًا".

وكان سيليسين قد أمضى ثلاث سنوات في صفوف برشلونة حقق خلالهم لقبي دوري ولقبي كأس ملك إسبانيا، وكان من العناصر المؤثرة مع الفريق.

جدير بالذكر أن سيليسين كان قد انضم لفالنسيا مقابل ٣٠ مليون يورو، وفي نفس الوقت حصل برشلونة على خدمات الحارس نيتو نجم الخفافيش.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٨ يونيو ٢٠١٩