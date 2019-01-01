سيليسين: لا أفكر في العروض ونريد التتويج أمام البرتغال

جاسبر سيليسين نجم فريق برشلونة وحارس منتخب هولندا يؤكد أنه لا يفكر سوى في التتويج بلقب دوري أمم أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد جاسبر سيليسين نجم فريق برشلونة وحارس مرمى منتخب هولندا أنه لا يفكر في الوقت الحالي سوى في التتويج مع منتخب بلاده بلقب دوري أمم أوروبا.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها سيليسين وأكد خلالها أن الفريق يستعد لتلك المواجهة بشكل جيد، وأنه لا يفكر في أي عروض للرحيل في الوقت الحالي.

وقال سيليسين: "لا أفكر في أي عروض بالوقت الحالي، وكل تركيزي على المباراة النهائية مع هولندا ضد البرتغال وأريد أن نحقق البطولة".

وأضاف: "عندما أعود من الإجازة بعد تلك البطولة سأجلس مع وكيلي من أجل أن أتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مستقبلي في برشلونة".

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وكان اللاعب قد أبدى غضبًا سابقًا من السعر الذي حددته إدارة برشلونة من أجل رحيله والذي وصل لـ 60 مليون يورو.

جدير بالذكر أن سيليسين كان قد طلب الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني بنهاية الموسم بسبب قلة الدقائق التي يحصل عليها.