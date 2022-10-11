سيلقى مصير ساري؟ أنييلي يعلن دعمه "المُقلق" لأليجري!

التاريخ يدعو مدرب يوفنتوس للشعور بالقلق

قبل أن تبدأ الصحف الإيطالية في التكهن حول رحيل ماسيميليانو أليجري عن يوفنتوس، خرج أندريا أنييلي رئيس النادي ليحسم الموقف تمامًا.

الفريق تلقى خسارة جديدة بهدفين نظيفين أمام مكابي في الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليصبح أليجري في موقف لا يُحسد عليه بسبب النتائج والأداء المتواضع.

وقال أنييلي بعد هذه الهزيمة في تصريحات للصحفيين:"الليلة أشعر بالعار والغضب، في مثل هذا الوضع الأمر لا يتعلق بشخص واحد فقط بل بالمجموعة كلها".

وأضاف:"هذا هو المبدأ الذي يجب أن نبدأ به للعمل من جديد، مع العلم أن أمامنا الكثير في الجزء الثاني من الموسم ويجب أن نتعامل مع هذه الفترة كأبطال".

وتابع:"أليجري؟ إنه مدرب يوفنتوس وسيبقى في منصبه، لست أنا الشخص المسؤول عن اتخاذ القرارات الخاصة بالفريق، الأمر متروك للمدرب، احترام الأدوار أمر أساسي في النادي".

وأوضح:" أقوم دائمًا بإجراء مناقشة جماعية عندما تسير الأمور على ما يرام ونتحدث عن الكيمياء الإيجابية وحالة التوافق بالفريق، لكن اليوم الأمور سلبية وأنا غاضب جدًا وأشعر بالخجل".

للوهلة الأولى ستظن أن كلمات أنييلي مطمئنة لأليجري، لكن في الحقيقة التاريخ يقول عكس ذلك، لأن ماوريتسيو ساري تمت إقالته بعد تصريح مماثل.

بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا في أغسطس 2020 أمام ليون، خرج أنييلي ليؤكد ثقته في أليجري واستمراره مع النادي الإيطالي.

وبعدها بـ24 ساعة فقط تمت إقالته في بيان رسمي بعد موسم واحد قضاه مع الفريق، فهل تكون الليلة أشبه بالبارحة أم يصدق أنييلي هذه المرة؟

ومن جانبه قال أليجري نفسه لشبكة "سكاي" الإيطالية:"لن أرحل عن الفريق، سأواصل هذا التحدي لأن الأمور تصبح أجمل عندما تكون أكثر صعوبة".

الوضع الحالي يشير إلى أن مصير ساري ينتظر أليجري، لأن الفريق يأتي بالمركز الثالث بالمجموعة الثامنة لدوري الأبطال بـ3 نقاط، بفارق 5 نقاط عن بنفيكا وباريس سان جيرمان ليصبح مهددًا بالخروج المبكر من البطولة.

وأما في الدوري المحلي فقد تعرض الفريق للخسارة أمام ميلان هذا الأسبوع، ويأتي بالمركز الثامن بـ13 نقطة، بفارق 10 نقاط عن نابولي المتصدر، ليبدو أن وعد أنييلي قد يكون تكرارًا لما فعله ما ساري، ولكن سنرى ما سيحدث!