سيلفا يغادر معسكر ميلان متجهًا إلى موناكو

تعرف على تفاصيل رحيل سيلفاعن ميلان

غادر أندريه سيلفا، مهاجم ميلان الإيطالي، معسكر الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف موناكو الفرنسي.

سيلفا عاد من فترة إعارة في إشبيلية ويبدو أنّ خارج حسابات المدرب ماركو جيامباولو.

وقالت شبكة "سكاي سبورت" إنّ سيلفا سوف يرحل إلى صفوف موناكو مقابل 30 مليون يورو بعد مغادرة اللاعب للمعسكر التحضيري.

وأوضحت أنّ هدف الروسونيري التعاقد مع أنخيل كوريا من صفوف أتلتيكو مدريد والذي قد يكلف النادي 50 مليون يورو.

فاشهدوا... فاشهدوا... فاشهدوا أنهم أبطال القارة 🇩🇿🥇



من صنعوا التاريخ وتوجوا بالذهب⭐️⭐️



(📸: @caf_online_AR ) pic.twitter.com/s3seyu0fkt — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 21, 2019

ورغم أنّ باتريك كروتوني غير مرغوب به من المدرب جيامباولو، إلا أنّه مستمر مع الفريق لحين إيجاد عرض مناسب في ظل اهتمام ولفرهامبتون بالتعاقد معه.

جدير بالذكر أنّ نادي إيموبيلي أعلن انضمام إسماعيل بن ناصر إلى صفوف ميلان خلال الصيف الجاري.