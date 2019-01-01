الانتقالات

سيلفا يغادر معسكر ميلان متجهًا إلى موناكو

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Getty Images
تعرف على تفاصيل رحيل سيلفاعن ميلان
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

غادر أندريه سيلفا، مهاجم ميلان الإيطالي، معسكر الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف موناكو الفرنسي.

سيلفا عاد من فترة إعارة في إشبيلية ويبدو أنّ خارج حسابات المدرب ماركو جيامباولو.

وقالت شبكة "سكاي سبورت" إنّ سيلفا سوف يرحل إلى صفوف موناكو مقابل 30 مليون يورو بعد مغادرة اللاعب للمعسكر التحضيري.

وأوضحت أنّ هدف الروسونيري التعاقد مع أنخيل كوريا من صفوف أتلتيكو مدريد والذي قد يكلف النادي 50 مليون يورو.

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ورغم أنّ باتريك كروتوني غير مرغوب به من المدرب جيامباولو، إلا أنّه مستمر مع الفريق لحين إيجاد عرض مناسب في ظل اهتمام ولفرهامبتون بالتعاقد معه.

جدير بالذكر أنّ نادي إيموبيلي أعلن انضمام إسماعيل بن ناصر إلى صفوف ميلان خلال الصيف الجاري.

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