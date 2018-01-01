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الدوري الإنجليزي الممتاز

سيلفا يُعدد مكاسب فوز مانشستر سيتي على إيفرتون

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سيتي يتصدر بشكل مؤقت ويضغط على ليفربول

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أشاد البرتغالي برناردو سيلفا، بأداء لاعبي مانشستر سيتي عقب الفوز على إيفرتون في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح حامل اللقب، في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، بفضل ثنائية البرازيلي جابريل جيسوس، والإنجليزي رحيم سترلينج، بينما سجل هدف التوفيز الوحيد كلافيرت لوين.

سيلفا تحدث لسكاي سبورت عقب نهاية اللقاء: "نها نتيجة جيدة، عقب الهزيمة الأسبوع الماضي أمام تشيلسي، كان لابد من الرد، ولم يكن اللقاء سهلاً".

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وتابع عن مباريات الفريق القادمة: "الشهرين المقبلين سيكونوا في غاية الصعوبة، علينا أن نكون في كامل تركيزنا وبلياقتنا الفنية، وعلينا أن نحقق الانتصارات من أجل العودة للصدارة، والمضي قدمًا في بقية المسابقات".

وعن زميله البرازيلي جيسوس الذي سجل هدفين: "نحن سعداء من أجله، سجل هدفين وتمنى أن يسجل أكثر وأن نحصد الألقاب".

وعاد سيتي للصدارة بشكل مؤقت، في انتظار قمة الجولة بين ليفربول ومانشستر يونايتد والتي ستقام غدًا.

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