سيلفا يشيد بنيمار وماركينيوس يطالب بالتحسن بعد الفوز على ليون

أبرز ردود الفعل على مواجهة باريس سان جيرمان وأوليمبيك ليون

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تباينت ردود الفعل من قبل لاعبي باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون عقب المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونجح فريق العاصمة الفرنسية في حسم لقاء الكلاسيكو لصالحه بهدف مقابل لا شيء، بعدما خطف ثلاثة نقاط في آخر الدقائق بهدف سجله النجم البرازيلي نيمار.

وعقب المباراة، قال تياجو سيلفا إن المباراة كانت صعبة كعادتها، ولكن وجود لاعب بقيمة وشخصية نيمار حسم الفوز لصالح باريس سان جيرمان.

وأضاف: "نشعر أن الفريق في حالة جيدة في الوقت الحالي، وأعتقد أن الهزيمة أمام رين كانت مهمة من أجل تغيير العقلية، ما انعكس على أداء الفريق اليوم وأمام ريال مدريد منتصف الأسبوع الماضي"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 23, 2019

بينما قال ماركينيوس إن الفريق في إطار التحسن، وإن تحقيق النقاط في ظل هذه الظروف يعد أمرًا إيجابيًا من أجل المنافسة على البطولات محليًا وأوروبيًا.

فيما أعرب نجم وسط ميدان أولمبيك ليون عن أسفه بعد الخسارة على الرغم من المباراة الجيدة التي قدمها الفريق، مؤكدًا أن ضغط المباريات سيتسبب بالطبع في فقدان النقاط.

وأعرب توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان عن سعادته بعودة نيمار للمشاركة وإلى مستواه، مؤكدًا أن ذلك سيعيد له الابتسامة وسيساعد في عودته إلى حالة نفسية جيدة.

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يذكر أن نيمار قد أنقذ الفريق من تعادل آخر أمام ستراسبورج في أولى المباريات التي يشارك فيها مع الفريق خلال الموسم الحالي بعد تعافيه من الإصابة ومن أزمته الأخيرة مع النادي.