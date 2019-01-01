سيلفا يحدد مستقبله مع باريس سان جيرمان

المدافع يرغب بالبقاء في حديقة الأمراء حتى 2022..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية رغبة تياجو سيلفا مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي في الاستمرار مع فريقه لما بعد نهاية عقده.

وذكرت صحيفة ليكيب أن سيلفا الذي ينتهي عقده في صيف 2020، ينوي المضي قدماً مع ناديه وفقاً لحالته البدنية المميزة.

وبحسب الصحيفة، فإن سيلفا البالغ من العمر 34 عاماً، يخطط للبقاء في حديقة الأمراء حتى 2022، أي حتى 37 عاماً.

ويشاهد البرازيلي مباراة اليوم ضد مونتبلييه على ملعب ناديه، المؤجلة من الأسبوع السابع عشر للدوري الفرنسي، وذلك بسبب غيابه للإيقاف.

يذكر أن سيلفا كان قد انضم لباريس سان جيرمان في صيف 2012 قادماً من إيه سي ميلان الإيطالي.