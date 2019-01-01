سيلفا يقترب من الولايات المتحدة

العام الأخير للنجم الإسباني مع سيتي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير عن اقتراب ديفيد سيلفا، نجم مانشستر سيتي، من الانتقال لصفوف إنتر ميامي بالدوري الأمريكي بعد حلول نهاية الموسم الجاري.

سيلف أعلن في وقت سابق أن الموسم الحالي هو الأخير له في صفوف مانشستر سيتي بعد مسيرة حافلة وعامرة بالألقاب مع الفريق.

سيلفا: مانشستر سيتي لا يسعى لإثبات شيء

وذكرت "Independent" أن سيلفا حسم أمره وقريب من الرحيل للولايات المتحدة، وبالتحديد لفريق إنتر ميامي الأمريكي.

إنتر ميامي تأسسس في 2015 برعاية النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام وعدد من المستثمرين، وسيبدأ المشاركة رسمياً في الدوري العام المقبل.

ويلعب سيلفا رفقه مانشستر سيتي مساء السبت أمام واتفورد ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.