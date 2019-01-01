سيلفا: مانشستر سيتي هو المرشح الأبرز للفوز بالدوري الإنجليزي

تعرف على تصريحات بيرناردو سيلفا قبل مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

أكد بيرناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، صعوبة مواجهة إيفرتون موضحًا أنّ الفريق تطور مؤخرًا ومستعد للفوز بالدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي لديه 59 نقطة بعد 25 جولة بفارق 3 نقاط فقط عن ليفربول صاحب المركز الأول.

وقال البرتغالي في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "من الناحية البدنية نحن في أتم حال، لدينا قائمة كبيرة من اللاعبين مما يعطي خيارات متعددة للمدرب، وبعد الفوز على أرسنال لدينا الرغبة في تقليل الفارق مع ليفربول".

وتابع: "هدفنا الفوز على إيفرتون في جوديسون بارك وجلب النقاط الثلاثة لصدارة البريميرليج واسترار المنافسة. نعلم جيدًا صعوبة المباراة لكننا لن نتوقف عن التنافس".

لاعب موناكو السابق أكد على أهمية الفوز على أرسنال بعد السقوط أمام نيوكاسل يونايتد وذلك من أجل الضغط المستمر على ليفربول والاقتراب من الصدارة".

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كأس الإتحاد الإنجليزي 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

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كأس الدوري الفرنسي 🇫🇷

مع كلاسيكو الأرض المُنتظر🇪🇸 🔥



مباريات عديدة اليوم في مختلف البطولات

فاستعدوا 😍 pic.twitter.com/yjGX9X6Sef — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 6, 2019

وواصل: "في فبراير العام الماضي كنا في الصدارة بفارق 10 نقاط عن أقرب الملاحقين على ما أتذكر، الآن نحن في المركز الثاني وهذه فرصة لنتعلم الخروج من الأزمات والتفوق في التحدي".

واختتم: "رغبتنا المستمرة في الفوز بالبطولة هو أكبر تحدي لنا، سوف نحاول تقديم كل ما لدينا وننتظر من ليفربول إهدار بعض النقاط. أشعر بأننا أبطال البريميرليج".

مانشستر سيتي يواجه إيفرتون مساء اليوم، الأربعاء، في المباراة المقدمة من الجولة 27 بالدوري الإنجليزي.