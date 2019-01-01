سيلفا: شكرًا للرب على بقاء نيمار معنا

تياجو سيلفا يشيد بينمار ويتحدث عن سعادته ببقائه في باريس سان جيرمان وعدم رحيله إلى برشلونة

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أعرب تياجو سيلفا قائد المنتخب البرازيلي ونادي باريس سان جيرمان عن سعادته بعدم رحيل نيمار عن نادي العاصمة الفرنسية خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وكان نيمار قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة إلى فريقه السابق برشلونة قبل أن تتعطل الصفقة في الساعات الأخيرة من الميركاتو.

وبعد مشاركة نيمار لأول مرة في مباراة مع المنتخب البرازيلي عقب عودته من الإصابة التي أبعدته عن كوبا أمريكا الأخيرة، تحدث تياجو سيلفا بكلمات إيجابية عن زميله في النادي والمنتخب.

وقال سيلفا: "بالطبع سعيد من أجل عودة نيمار والمستوى الذي قدمه في أول مباراة له بعد تعافيه تمامًا من الإصابة، أعتقد أنه جاهز تمامًا للتحديات القادمة"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 7, 2019

وأضاف: "طالما كان نيمار لاعبًا مهمًا وفعالًا لأي فريق يلعب له، بداية من سانتوس إلى برشلونة ووصولًا إلى باريس سان جيرمان والمنتخب الوطني"

وتابع: "بقاء نيمار في باريس سان جيرمان هدية من الرب وعلينا أن نشكره عليها، نحن في حاجة لنيمار وما يقدمه للفريق خلال هذه الفترة ونشكر الرب أنه ظل معنا"

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يذكر أن نيمار قد غاب عن باريس سان جيرمان في افتتاح الموسم الحالي من الدوري الفرنسي بسبب تمرده الضمني أثناء مفاوضاته مع برشلونة.