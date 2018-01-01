سيلفا : جوميز إلى توتنهام ؟ لست مهتماً!

المدرب البرتغالي تحدث عن مستقبل مواطنه مع إيفرتون قبل مواجهة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

أكد ماركو سيلفا المدير الفني لإيفرتون، أنه لا يهتم كثيراً بشائعات عدم استمرار لاعبه البرتغالي أندري جوميز بصفوف الفريق.

جوميز انضم لإيفرتون قادماً من برشلونة على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

رونالدو: مباراتان لا يسمح جمهور يوفنتوس بخسارتهما

وبعد بداية سيئة لجوميز، بدأ اللاعب يدخل التشكيل الأساسي لإيفرتون ويقدم مستويات مميزة، جذبت أنظار بعد الأندية لضمه أبرزها توتنهام.

وقال سيلفا بخصوص موقف اللاعب:"كل ما يتم تداوله لن يؤثر علينا ابدأ مهما حدث".

⚡️ “لن تُهزم مادمت تقاوم .. ابق قويًا يا عبدالحق”https://t.co/h1kMEjclBs — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 14, 2018

وأضاف:"اتفهم وجود اهتماماً بضمه من بعض الأندية، ولكن لن يغير ذلك من خططنا هذا الموسم".

دون ميسي خسر برشلونة - البرغوث يبحث عن الثأر من ليفانتي

وتابع:"عندما يكون لديك لاعبين مميزين فمن الطبيعي أن تهتم الأندية الأخرى بالحصول على خدماتهم، هذا أمر عادي في كرة القدم".

وتأتي تصريحات سيلفا في المؤتمر الصحفي لمواجهة مانشستر سيتي غداً السبت، في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.