سيلفا: تقنية الفيديو في حاجة للتطور لكنني من مشجعيها

بيرناردو سيلفا نجم فريق مانشستر سيتي يؤكد على حبه لتقنية الإعادة التليفزيونية رغم حاجاتها للكثير من التطور في الفترة المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي على دعمه الكامل لفكرة استخدام تقنية الإعادة بالفيديو في المباريات لمساعدة الحكام.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سيلفا وأكد خلالها أنه يرى أنها أحد أهم الأدوات التي تم إدخالها على كرة القدم في السنوات الماضية.

وقال سيلفا: “أنا من مشجعي تقنية الإعادة التليفزيونية، أعتقد أنها أداة مهمة للغاية لمساعدة الحكام في المباريات على اتخاذ قرارات أفضل".

وأضاف: "بكل تأكيد ووضوح لا تزال في حاجة لبعض التطوير، تحتاج لتكون أسرع في كل شيء، وتحتاج للتأقلم من قبل البعض، لكن أنا حقًا من معجبيها".

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👑👑👑 pic.twitter.com/S6EXLx7PkT — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ يونيو ٢٠١٩

وأكمل: "لم أحضر موسم تتويج الفريق بهدف أجويرو في الجولة الأخيرة، لكن الموسم الأخير كان غير معقول بالنسبة لي، كل من ليفربول ومانشستر سيتي كانا رائعين، لقد كان موسمًا عظيمًا".

جدير بالذكر أن بيرناردو سيلفا كان توج مع المنتخب البرتغالي بلقب بطولة دوري الأمم الأوروبية قبل أيام ليكلل موسمه الناجح ببطولة جديدة.