سيلفا: الفوز على إيفرتون أفضل رد على الهزيمة من تشيلسي

تعرف على تصريحات بيرناندو سيلفا قبل مواجهة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

أكد بيرناندو سيلفا، متوسط ميدان مانشستر سيتي، أنّ الفوز على إيفرتون في مباراة الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي أفضل رد على الهزيمة الأسبوع الماضي.

مانشستر سيتي تلقى أول هزيمة في البريميرليج أمام تشيلسي بثنائية نظيفة.

وقال سيلفا في تصريحات قبل المباراة: "يجب علينا الفوز وجلب النقاط الثلاثة وسيكون هذا الأمر أفضل رد على الهزيمة الجولة الماضية".

وتابع: "المباراة ستكون صعبة للغاية. إيفرتون قام بسوق انتقالات رائع وجلب عدد من اللاعبين المميزين ويقدمون مستويات جيدة في الموسم الجاري".

السيتزنز سبق وتعادل العام الماضي مع إيفرتون على ملعب "اتحاد" في الدوري الإنجليزي.

لا يمل تحطيم الأرقام والفوز بالجوائز! 😍@MoSalah فاز بالجائزة للعام الثاني على التوالي والطموح يمتد للمزيد 🔝 pic.twitter.com/28UxXcea5x — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 15, 2018

واختتم: "سنحاول أن نقدم أفضل ما لدينا ونسيطر على المباراة ونخلق العديد من الفرص مع الدفاع بصورة جيدة لضمان الفوز وجلب النقاط الثلاثة".

وقد يتصدر السيتزنز الدوري الإنجليزي حال تحقيق الفوز ولكن بصورة مؤقتة. إذ ينتظر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد غدًا.