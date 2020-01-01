سيلفا: الجوائز الفردية دائمًا من نصيب ليفربول ولن يستمتعوا بالدوري

بيرناردو سيلفا نجم فريق مانشستر سيتي ينتقد طريقة سير الجوائز الفردية في إنجلترا، ويتحدث عن فوز ليفربول المنتظر بالدوري.

أعرب اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم فريق مانشستر سيتي عن ضيقه من حصول نجوم ليفربول طوال الوقت على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها اللاعب عبر حسابه في موقع "إنستجرام" وأكد خلالها أن مثل تلك الأمور تثير غضب بعض اللاعبين.

وتحدث سيلفا خلال تصريحاته عن لقب الدوري الذي سيفوز به ليفربول هذا الموسم والذي يتقدم سباقه وعن مدى سوء الأمر في غياب الجماهير.

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وقال سيلفا: "قبل ثلاثة مواسم نجحنا في الفوز بالدوري الإنجليزي بفارق حوالي 30 نقطة عن من خلفنا، ودي بروينه قدم موسمًا رائعًا للغاية ومحمد صلاح سجل العديد من الأهداف فهو لاعب عظيم وأنا معجب به للغاية لا أقول أي شيء غير ذلك لكنهم منحوا جائزة الأفضل لصلاح".

وأضاف: "الموسم التالي كان متقارب للغاية وسترلينج كان مرشحًا للجائزة رفقة فيرجيل فان دايك والأخير حصل عليها في النهاية".

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وأردف: "هذا الموسم أيضًا دي بروينه يقدم مستويات مذهلة للغاية لكننا خلفهم في الترتيب ولأن لليفربول سيكون البطل سيكون أحدهم هو الفائز بالجائزة".

وأكمل: "أجويرو وديفيد سيلفا لم يفوزا قط بتلك الجائزة، أنا أعتقد أن الجوائز الفردية هامة للغاية لكنها ليست بالأهمية التي تجعلنا نقف عندها ونفكر، لا أحب المشاكل لقد تحدثت عن لاعبي ليفربول بينما أنا معجب بهم كأفراد وكفريق وكل ما قلته لا يمسهم هذا فقط مجرد مثال صغير".

وتطرق للوضع الحالي وقال: "الأمر محزن للغاية، حتى لو فازوا باللقب فلن يستمتعوا به كما يجب وكما يستحقوا مع جماهيرهم، حتى لن يلعبوا أمامهم، اللعب في المستقبل سيكون صعبًا للغاية ربما لثلاث أو أربعة أشهر، لكنهم يستحقوا ذلك اللقب بكل تأكيد".

جدير بالذكر أن ليفربول كان يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي وفي حاجة لست نقاط فقط للتتويج باللقب.