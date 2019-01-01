سيلتيك الأسكتلندي وجهة محتملة لجوزيه مورينيو

سيلتيك الأسكتلندي يرسل عرضًا لجوزيه مورينيو الذي يدرس موقفه

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

وصل إلى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عرض من نادي سيتليك الأسكتلندي من أجل تولي الإشراف على تدريبه بداية من الموسم المقبل.

وكان جوزيه مورينيو قد أصبح اسمًا مرشحًا لقيادة عدد من الأندية الكبرى في الفترة الأخيرة، جاء على رأسها إنتر وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.

ولكن في الأيام القليلة الماضية، وصل عرض سيلتيك الأسكتلندي إلى مورينيو وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة دايلي ميل البريطانية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٧ مايو ٢٠١٩

وأشار التقرير إلى أن مورينيو ينتظر من أجل دراسة جميع العروض المقدمة إليه قبل أن يتخذ قراره النهائي بشأن خطوته المقبلة.

وجاء في التقرير أيضًا أن مورينيو يبحث عن العودة إلى التدريب من الباب الكبير، حيث يفضل انتظار عرض من أحد الأندية الكبرى في أوروبا.

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يذكر أن جوزيه مورينيو كان قد أقيل من تدريب مانشستر يونايتد في منتصف ديسمبر الماضي على خلفية مشاكله مع الإدارة واللاعبين وسوء النتائج.