سيلتا فيجو يقترب من التعاقد مع سواريز من برشلونة

سيلتا فيجو يقترب من التعاقد مع نجم برشلونة المعار إلى آرسنال دينيس سواريز

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة تقارير صحفية إسبانية أن نجم برشلونة والمعار إلى آرسنال دينيس سواريز بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف سيلتا فيجو.

وكان دينيس سواريز قد انتقل إلى آرسنال خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن تجربته مع الجانرز لم ترقَ للمستوى المطلوب.

وفي الوقت الذي لا يبدو فيه آرسنال مستعدًا لتمديد الإعارة، ولا يبدو برشلونة مهتمًا بخدمات اللاعب، بات المنطقي هو أن يبحث عن فرصة في فريق ثالث.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٤ يونيو ٢٠١٩

وحسب صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية فإن سيلتا فيجو قد أرسل عرضًا رسميًا لإدارة برشلونة من أجل ضم دينيس سواريز.

ولم تفصح الصحيفة عن قيمة العرض، ولكنها أكدت أن الطرفين بصدد الموافقة والإعلان عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

فان جال: ميسي سبب خسارة برشلونة لدوري الأبطال

يذكر أن دينيس سواريز كان قد لعب من قبل في صفوف فياريال وإشبيلية في إسبانيا، حيث كانت مرحلة فياريال هي الأكثر توهجًا بالنسبة له.