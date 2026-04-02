سيكون هذا خليفة هينك دي يونغ، الذي سيخوض مع كامبور دوري الدرجة الأولى الهولندي

أفادت صحيفة «ليوواردر كورانت» يوم الخميس أن يوهان بلات سيصبح المدرب الرئيسي لنادي SC كامبور في دوري الدرجة الأولى الهولندي «فريندن لوتيري إيريديفيزي».

كما أكدت مجلة "فوتبال إنترناشونال" أن المدرب البالغ من العمر 39 عامًا سيتولى مهام منصب المدرب الرئيسي خلفًا لهينك دي يونغ، الذي سيبقى في منصبه كمساعد له.

سيوقع بلات عقدًا لمدة عامين في ليوواردن. وكان آخر عمل له مع نادي CD كاستيلون في الدرجة الثانية الإسبانية.

كان بلات هناك في البداية مساعداً ثم خلفاً لديك شرويدر، الذي يحقق نجاحاً كبيراً الآن مع نادي NEC نيميجن.

كلاعب، لعب بلات مع أندية FC فولندام، FC زفول، FC دوردريخت، FC أوس، تيلستار، هانزا روستوك ورودا JC.

كمدرب رئيسي، قاد اللاعب من فولندام الفريق في VV كاتويك وجونغ FC فولندام وكاستيلون. منذ سبتمبر 2025، كان بلات عاطلاً عن العمل في كرة القدم الاحترافية.

يحتل كامبور، بقيادة دي يونغ، المركز الثاني حاليًا في دوري كيوكن كامبيون، وقد ضمن بالفعل الصعود. يشعر المدرب المخضرم أن الصيف المقبل هو الوقت المناسب للتراجع خطوة إلى الوراء.