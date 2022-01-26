فجر الإعلامي الرياضي إبراهيم الفريان مفاجأة من العيار الثقيل، عن مستقبل نادي النصر السعودي، بعد الأزمات التي مر بها طوال الفترة الماضية.

أزمة مالية ينقذها الأمير خالد بن فهد:

العالمي مر بأزمة مالية طاحنة بعد جائحة كورونا، أثرت عليه على المستوى الإداري والفني وبشكل كبير.

هذه الأزمة تسببت في منعه من إبرام صفقات جديدة خلال يناير 2021، بعدما فشل في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، لعدم سداد كافة ديونه.

لكن في صيف 2021، حصل النادي على دعم مالي كبير من الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز، مكنه من الحصول على شهادة الكفاءة، ومن ثم إبرام صفقات قوية على رأسها البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر.

وأعلن العالمي اليوم الأربعاء، حصوله على شهادة الكفاءة بنجاح بدعم من الأمير خالد بن فهد أيضًا، ليقيد صفقته الشتوية الوحيدة حتى الآن جوناثان رودريجيز.

"خليجي" ينضم للقائمة الذهبية:

يبدو أن الحِمل خلال الفترة المقبلة، سيقل من على عاتق الأمير خالد بن فهد إلى حد كبير، إذا صدقت مفاجأة الفريان.

الفريان كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " العضو المؤثر الذهبي القادم لنادي النصر العالمي خليجي سيكون حديث التواصل الاجتماعي".

وأضاف: " عندي اسمه قريبا اعلن اسمه قبل مايتمصدرون قبل امس اعلن النصر كفاءه كلن يقول انا من جاب الخبر".

لم يكشف الإعلامي الرياضي حتى عن جنسية الداعم، لكن انحصرت توقعات الجماهير تحت تغريدته بين قطري وكويتي.

العضو المؤثر الذهبي القادم لنادي النصر العالمي خليجي سيكون حديث التواصل الاجتماعي عندي اسمه قريبا اعلن اسمه قبل مايتمصدرون قبل امس اعلن النصر كفاءه كلن يقول انا من جاب الخبر — ابراهيم الفريان (@ibra_alfrayan) January 26, 2022

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