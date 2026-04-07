سيكون جيفاي زيخييل ضمن التشكيلة الأساسية لفينورد في الموسم المقبل. كل يوم نطرح على Voetbalzone ثلاث أطروحات حول أندية القمة الهولندية. بالإضافة إلى ذلك، تحظى الفرق خارج الثلاثي التقليدي أيضاً باهتمام منتظم. زيخييل مُعار إلى إف سي أوتريخت، حيث يقدم موسماً قوياً للغاية. هل تعتقد أن لاعب الوسط البالغ من العمر 21 عاماً يمكنه أن يفرض نفسه في الفريق الأول لفينورد الموسم المقبل؟ اترك رأيك في التعليقات!

تدرّج زيخييل في فرق الشباب لدى فينورد، وأُعير في يناير من العام الماضي إلى سبارتا روتردام لبقية الموسم. وفي الصيف أتم لاعب الوسط انتقال إعارة جديداً، وهذه المرة إلى إف سي أوتريخت.

صانع الألعاب يعيش موسماً جيداً في مدينة دومستاد. فقد لعب حتى الآن كل مباريات الدوري (29) وهو مهم جداً لأوتريخت. شارك زيخييل في 43 مباراة سجل خلالها ثمانية أهداف وقدم أيضاً سبع تمريرات حاسمة.

يحتل إف سي أوتريخت المركز التاسع في دوري VriendenLoterij Eredivisie ويعيش فترة جيدة. فريق رون يانس خسر مباراة واحدة فقط في آخر ثماني مباريات: الهزيمة 4-3 أمام بطل الدوري بي إس في. وفي آخر خمس مباريات يواجه من بين آخرين تلستار، وإكسلسيور روتردام، وناك بريدا، ويبدو أن بلوغ ملحقات التأهل الأوروبية أكثر من ممكن.

ولا يقدم زيخييل مستويات جيدة مع ناديه فحسب، بل أيضاً مع منتخب الطواحين. لاعب روتردام البالغ 21 عاماً خاض عشر مباريات دولية مع منتخب هولندا تحت 21 عاماً، وكان في نهاية مارس قد سجل مرتين في المباراة أمام منتخب النرويج تحت 21 عاماً، التي انتهت بخسارة هولندا 3-2.

يمتلك فينورد تشكيلة واسعة، وكذلك في خط الوسط. وسيتعين على زيخييل منافسة لوتشيانو فالينتي، وياكوب مودير، وأوسامة ترغالين، وهوانغ إن-بوم من أجل مكان في التشكيلة الأساسية.

على الرغم من أن فالينتي قدّم بداية موسم قوية للغاية، فإن مستواه الحالي تراجع بعض الشيء. علاوة على ذلك، يعاني فينورد من موجة إصابات كبيرة، كان مودر وهوانغ ضحيتين لها عدة مرات. وقد أظهر زيخييل أنه في قمة لياقته ويمتلك المؤهلات التي تمكّنه من مجاراة فرق وسط القمة في هولندا بسهولة. ويبقى السؤال الكبير الآن هو ما إذا كان يستطيع القيام بالخطوة نحو الثلاثة الكبار في هولندا.