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روميلو لوكاكو «سيفجر مفاجأة مدوية أخرى» بشأن رحيله المفاجئ عن منتخب بلجيكا، وفق ما قال زميله السابق رادجا ناينجولان في بودكاست أونخيفيلترد فوتبال.

أعلن لوكاكو، الاثنين الماضي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي اعتزاله اللعب الدولي مع بلجيكا. وفاجأ الخبر حتى مدرب المنتخب مارك فان بوميل.

في السنوات الأخيرة، أصبح المهاجم الهداف التاريخي لبلاده. وسجل 94 هدفًا دوليًا، متقدمًا بفارق 53 هدفًا على الأقل عن أي لاعب بلجيكي آخر. ويحتل كيفن دي بروينه المركز الثاني برصيد 41 هدفًا.

ووفقًا لصحيفة هيت لاتست نيوز، فإن قرار فان بوميل منحه دورًا احتياطيًا دفعه إلى اعتزال اللعب الدولي مع بلجيكا.

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«كان من الصعب عليه تقبّل دوره الاحتياطي مع بلجيكا، وكان خبر جلوسه على مقاعد البدلاء أمام تركيا القشة الأخيرة في النهاية».

وزاد ناينجولان الأمور اشتعالًا. ويقول اللاعب الدولي السابق، الذي لعب لروما ورويال أنتويرب وغيرهما، إن لوكاكو لديه المزيد ليكشف عنه.

«تحدثت إلى لوكاكو لمدة ساعة. أخبرني بأنني لا أستطيع سوى القول إنه سيفجر مفاجأة مدوية. لذا، هناك المزيد»، قال ناينجولان مستهلًا حديثه.

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«لأنه كانت هناك مشكلات خلف الكواليس بينه وبين بضعة أشخاص. لن أقول أكثر من ذلك. هذا أمر سيكشف عنه بنفسه».

«لا يمكنني التحدث نيابةً عنه بشأن ما يشعر به. كان يشعر بشيء من المرارة وخيبة الأمل والإحباط تجاه أمور كثيرة. سنسمع قريبًا ما كانت المشكلات الحقيقية»، واختتم حديثه.