سيف زاهر: أزارو وجه "شتائم" لفايلر والمترجم فسرها له بسبب لقاء طنطا

أزمة كبيرة لأزارو في الأهلي

تحدث الإعلامي سيف زاهر الإعلامي المصري، عن أزمة المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي مع الجهاز الفني للفريق خلال الفترة الأخيرة.

الأهلي تعاقد مع أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي لتدعيم خط الهجوم، واقترب وليد أزارو من الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأشارت تقارير أن أزارو يبحث عن طريقة للرحيل عن النادي في الوقت الحالي بشكل نهائي ومجاني بعد وصول العلاقة لطريق مسدود.

وقال سيف زاهر في تصريحات تلفزيونية: "وليد أزارو دخل في مشادات قوية عقب علمه بالخروج من قائمة طنطا في الدوري المصري".

وأضاف: "أزارو وجه انتقادات شديدة للمدير الفني فايلر وصلت لحد الشتائم والذي فسرها للمدرب المترجم الخاص به".

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وتابع: "وليد أزارو زاد هياجًا وقام بالتكسير في غرفة الملابس، حتى وصل الأمر لحدوث شرخ في ذراعه بسبب الانفعال".

ويحتم على الأهلي التخلص من أحد الأجانب في الوقت الحالي من أجل تمكنهم من قيد بادجي في قائمة الفريق بالانتقالات الشتوية الحالية.