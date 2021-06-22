سيغيب لفترة طويلة .. برشلونة يعلن صدمة جديدة لديمبيلي

لا جديد عثمان ديمبيلي يصاب من جديد

أجرى الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، بعض الفحوصات الطبية، التي أكدت إصابته بمشكلة في وتر بالعضلة ذات الرأسين في ركبته اليمنى.

ووفقًا للموقع الرسمي لبرشلونة، فإن علاج ديمبيلي سيتطلب القيام بعملية جراحية، لتزداد الأمور تعقيدًا على اللاعب الذي ترك معسكر بلاده في اليورو بسبب الإصابة.

وكان اللاعب قد شارك في مباراتين كبديل مع فرنسا في اليورو، وخرج من المباراة الثانية أمام المجر بسببب الإصابة.

وحسبما أكدت العديد من التقارير الصحفية، فإن مدة غياب ديمبيلي قد تصل إلى 4 أشهر.

21 يونيو 2021

صدمة لديمبيلي

أعلن المنتخب الفرنسي رسميًا انتهاء مشوار اللاعب، عثمان ديمبيلي مع المنتخب في اليورو إثر إصابة تعرض لها في مباراته الأخيرة ضد المجر.

عانى الدولي الفرنسي، عثمان ديمبيلي على مدار أعوام من إصابات حرمته من المشاركة مع فريقه برشلونة ومرة أخرى ستحرمه الإصابات من استكمال مشواره مع المنتخب الفرنسي.

وكان من المتوقع أن يُكمل المباراة الأخيرة ضد المجر لكنه شعر بانزعاج في ركبته على إثرها أُجبر على مغادرة الملعب في الدقيقة 57 ليحل محله توماس ليمار.

ما هي مدة غياب اللاعب؟

نشر منتخب الديوك في بيان رسمي مدة غياب اللاعب ديمبيلي، في البداية أوضح أنه تم خضوع اللاعب إلى فحص يوم الأحد أمس، لمعرفة طبيعة الإصابة ثم تم تأكيد اليوم أن الإصابة غير مطمئنة.

ثم أعلن أن اللاعب سيغيب عن المباراة القادمة وكذلك باقي المسابقة وبذلك انتهى مشوار اللاعب رسميًا في البطولة.

كيف وصلت الأمور إلى تلك النقطة وما تفاصيل الإصابة؟

أوضح الاتحاد الفرنسي في بيانه أن قرار مغادرة اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا للمعسكر جاء بعد محادثات بين الجهاز الفني للديوك والجهاز الطبي لنادي برشلونة.

سيتعين على عثمان ديمبيلي، الذي أصيب في ركبته، أن يأخذ فترة راحة قسرية لعدة أسابيع. قد تصل فترة غياب جناح نادي برشلونة إلى ثلاثة أسابيع، بحسب معلومات من صحيفة ليكيب الفرنسية، لأنه يعاني أيضًا من إصابة عضلية مقلقة.

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