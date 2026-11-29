مشاركة تابع GOAL على جوجل

إعلان

أزمة الإصابات في بايرن ميونخ تتخذ منحى أكثر دراماتيكية، إذ سيغيب كونراد لايمر هو الآخر لفترة طويلة.

وبحسب ما أعلنه بطل ألمانيا التاريخي يوم الأحد، تعرّض لايمر خلال التعادل السلبي أمام هامبورج لـ«إصابة بخلع في الوتر بالكاحل الأيمن»، بل وسيتعيّن عليه الخضوع لعملية جراحية.

وكان لايمر قد دخل في هامبورج في الدقيقة 52 بدلًا من لينارت كارل صاحب الأداء الباهت، لكنه اضطر إلى الخروج مجددًا في الدقيقة 87 وهو يعاني من آلام شديدة في قدمه إثر تلقيه ضربة.

وكان المدرب فينسنت كومباني قد راوده شعور سيئ بعد المباراة مباشرة، إذ قال البلجيكي عند سؤاله عن حالة لايمر: «هذا لا يبدو جيدًا».

إعلان إعلان

وبعد تمزق أربطة الارتباط الظنبوبي الشظوي لدى إسماعيل صيباري وهاري كين، والتمزق في الألياف العضلية لدى جمال موسيالا وإصابة الوتر لدى مانويل نوير، يأتي غياب لايمر لفترة طويلة ليشكّل خبرًا مريرًا جديدًا لبطل ألمانيا التاريخي في خريف يتمنى نسيانه.