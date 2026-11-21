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تلقى بايرن ميونخ ضربة قاسية بعد أن تأكد غياب هاري كين، الفائز بالكرة الذهبية، لعدة أشهر بسبب تمزق في أربطة الكاحل. وتعرض مهاجم منتخب إنجلترا لهذه الإصابة القوية خلال التعادل المحبط على أرضه أمام كولن، ما يعمّق أزمة النقص العددي المتفاقمة في صفوف فريق المدرب فينسنت كومباني.

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كين يتعرض لتمزق قوي في أربطة الكاحل

يواجه كين فترة غياب طويلة عن الملاعب بعد تعرضه لتمزق في أحد أربطة كاحله الأيسر. وتعرض مهاجم بايرن ميونخ للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة في الدوري الألماني انتهت بـ التعادل أمام كولن . وأصيب الفائز بالكرة الذهبية أثناء محاولته الوصول إلى عرضية مرتدة من مايكل أوليسي أمام المرمى، إلا أن جويل شميد مدافع كولن سبقه إلى الكرة واصطدم بقوة بساقه اليسرى خلال استكمال حركته.

وأمسك اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا بساقه متألمًا على الفور، قبل أن يغادر الملعب وهو يعرج برفقة اثنين من أخصائيي العلاج الطبيعي في الدقيقة 20. وبعد إجراء الفحوصات الطبية، أكد بايرن ميونخ أن الدولي الإنجليزي سيغيب خلال الأشهر القليلة المقبلة.

كومباني يطالب بالصلابة وسط أزمة الإصابات

يمثل غياب كين انتكاسة هائلة لبايرن ميونخ، إذ يتوقع المدير الرياضي ماكس إيبرل أن يغيب المهاجم الغزير التهديف لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا. وازداد الوضع سوءًا عندما خرج أوليسي بين الشوطين بسبب كدمة في مقدمة القدم، ما فاقم النقص الحاد في صفوف الفريق. ويقف الثنائي الهجومي وراء 41% من أهداف بايرن ميونخ هذا الموسم.

واعترف المدرب فينسنت كومباني بصعوبة فقدان عناصر بهذه الأهمية، وقال: «هؤلاء لاعبون من الطراز العالمي، ولا يمكنك تعويضهم، لكننا نملك العقلية اللازمة وعلينا أن نظهرها الآن».

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الارتقاء إلى المسؤولية في فترة صعبة

يعاني بايرن ميونخ أصلًا من غياب عدد من اللاعبين الأساسيين، من بينهم لويس دياز وإسماعيل صيباري وسيرج جنابري وألفونسو ديفيز. ويدرك كومباني أن على فريقه التكاتف لتجاوز هذه المشكلات البدنية المتزايدة.

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وأضاف المدرب: «نحتاج إلى أداء استثنائي من لاعبين ربما لم يعتادوا بعد على هذا الضغط في بايرن ميونخ. سنحاول جميعًا معًا تحويل هذا الوضع إلى نقطة قوة. بايرن ميونخ يفعل ذلك مرة تلو الأخرى، وهذا ما نريد فعله الآن أيضًا».

وعانى الفريق من ضعف في الصناعة الهجومية أمام كولن بعد خروج كين، إذ لم يسدد سوى كرة واحدة بين القائمين والعارضة، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في مباراة بالدوري على أرضه منذ موسم 2004-2005. ورغم سيطرته على الاستحواذ، اعتمد الفريق على ناثانيال براون لإدراك التعادل بعد الهدف المبكر الذي سجله مايكي مور.

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تداعيات كبيرة على دوري أبطال أوروبا ومنتخب إنجلترا

يأتي غياب كين الاضطراري في توقيت حاسم من الموسم الكروي، إذ بات شبه مؤكد أنه سيغيب عن المباريات الأربع المتبقية لبايرن ميونخ في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

كما يخوض المهاجم سباقًا مع الزمن ليكون جاهزًا لانطلاق الأدوار الإقصائية الأوروبية في فبراير. في المقابل، يأمل منتخب إنجلترا بشدة أن يتعافى قائده في الوقت المناسب لمواجهة النرويج في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية أواخر مارس.