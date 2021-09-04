سيغيب عن مباريات مهمة .. صدمة للهلال بشأن إصابة عطيف

عطيف غادر مباراة السعودية أمام فيتنام مصابًا

أصيب جمهور الهلال بصدمة حين رأى نجم وسط الفريق "عبد الله عطيف" يُغادر ملعب مرسول بارك محمولًا بعد 18 دقيقة من بداية مواجهة المنتخب السعودي ونظيره الفيتنامي ضمن تصفيات كأس العالم 2022 بسبب الإصابة.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت عن أخبار محبطة للهلال مصدرها الجهاز الطبي للمنتخب السعودي، وذلك قبل أيام من المواجهة المرتقبة للفريق ضد الاستقلال الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ما هي تفاصيل إصابة عبد الله عطيف ومدة غيابه عن الملاعب؟

الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أعلن يوم أمس أن الفحوصات الطبية بالرنين المغناطيسي التي خضع لها عطيف أثبتت إصابته في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي وسلامة الرباط الصليبي الأمامي.

تلك الأخبار طمأنت الهلال وجماهيره ومنحتهم بارقة أمل في عدم غياب اللاعب طويلًا، لكن الرياضية أوضحت صباح اليوم أن عطيف سيغيب لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع حسب استجابته للعلاج.

وأضافت أن الجهاز الطبي في الأخضر قرر عدم التدخل جراحيًا لعلاج الإصابة بل إخضاع صاحب الـ29 عامًا لعلاج تحفظي يتضمن جلسات علاج طبيعي وتأهيلي مثل المسبح وتقوية العضلات والراحة.

ما هي المباريات المتوقع غياب عطيف عنها؟

غياب عطيف لشهر ونصف تقريبًا عن الملاعب سيُبعده بالتأكيد عن مباراة المنتخب السعودي القادمة أمام عُمان في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022، والتي ستُلعب يوم الثلاثاء القادم، وبنسبة كبيرة جدًا عن مباراتي شهر أكتوبر أمام اليابان والصين.

تابعوا مباريات المنتخب السعودي المؤهلة لنهائيات كأس العالم مجاناً بتقنية الصورة HD على قناة SSC7 عبر منصة "شاهد" وجهاز استقبال GOBX



* فقط في السعودية#الرياضة_على_شاهد_وGOBX pic.twitter.com/C3Mx1JiEEc — SHAHID (@ShahidVOD) August 31, 2021

فيما يخص الهلال، تأكد غياب عطيف عن الموقعة الآسيوية أمام الاستقلال، والتي ستُلعب يوم 13 سبتمبر الجاري، وكذلك عن مواجهة الاتفاق والشباب والفيحاء والحزم.

عطيف قد يعود للتدريبات الجماعية للهلال حال سار العلاج حسب الخطة المتوقعة قبل مواجهة النصر في ديربي الرياض يوم 17 أكتوبر القادم، وربما لن يلحق بالمباراة وذلك الأرجح.

اقرأ أيضًا |

تابع دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقنية HD مجانًا لغاية 5 سبتمبر .. اشترك الآن!