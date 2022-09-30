سيغيبون أمام التعاون .. غموض حول مصير رباعي الهلال المصاب

تعرف على موقف مصابي الهلال من العودة للمشاركة

أكد هشام الكثيري؛ المتحدث الرسمي لنادي الهلال، على أن الغموض يسيطر على موقف الرباعي الدولي سلمان الفرج ومحمد العويس وسالم الدوسري وعلي البليهي، بعد إصابتهم رفقة منتخب السعودية.

لماذا يسيطر الغموض حول رباعي الهلال؟

أكد الكثيري خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" على أن عودة الرباعي المصاب إلى المباريات الرسمية مع الفريق لم تتحدد بعد.

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Shahid Shahid

المتحدث الرسمي لنادي الهلال أضاف أن موعد العودة يعتمد على استجابة الرباعي المصاب للعلاج والتأهيل، والذي يخضع له اللاعبين في عيادة النادي.

وتأكد غياب الفرج والعويس والدوسري والبليهي عن مواجهة التعاون غدًا الأحد، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

الهلال يستعيد هيون سو وانضمام الخماسي

وعلى جانب آخر، أصبح الكوري الجنوبي جانج هيون سو جاهزًا بدنيًا وفنيًا للمشاركة رفقة الهلال في مباراة التعاون، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

هيون سو كان يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية، وهي التي جعلته لا يشارك مع الهلال منذ انطلاق الموسم ببطولة دوري روشن للمحترفين.

وانضم باقي لاعبي الهلال الدوليين إلى التدريبات الجماعية، حيث انضم الخماسي محمد كنو وناصر الدوسري وسعود عبد الحميد وناصر الهدهود ومحمد القحطاني إلى التدريبات المسائية.

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