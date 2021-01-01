سيطرة التسديدات .. 3 أهداف رائعة تتنافس على الأفضل في الجولة 19 من الدوري السعودي

الدوري السعودي للمحترفين يواصل إثارته في جولته الـ19

أعلنت رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن الأهداف المتنافسة على لقب الأفضل في الجولة 19 من الموسم الحالي، حيث سيطرت التسديدة بعيدة المدى على الـ3 أهداف.

جولة مثيرة للغاية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ساهمت في اشتعال البطولة بشكل أكبر خلال الفترة الحالية وينذر أن من الصعب حسم اللقب في الموسم الحالي بسهولة.

وكشف الحساب الرسمي للرابطة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن أفضل 3 أهداف في الجولة 19وطرح للجماهير تصويتًا لاختيار الأفضل من بينهم خلال الساعات القليلة المقبلة.

يأتي على رأس الأهداف، صاروخية الكرواتي فيليب براداريتش في مرمى الأهلي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

وجاء ضمن الأفضل أيضًا هدف كويفا لاعب الفتح في مرمى النصر، ضمن المباراة التي انتهت بفوز النموذجي بهدفين مقابل هدف على حساب العالمي، وجاء الهدف من ضربة حرة مباشرة بشكلٍ رائع.

أما الهدف الثالث هو تسديدة رومـان أمالفيتانو لاعب الفيصلي اليسارية في مرمى ضمك في الزاوية اليمنى لحارس مرمى المنافس بشكل أكثر من رائع.

اللجنة الفنية في @SPL تختار أجمل 3 أهداف في الجولة 19. 🤩👏⬇️



فيليب براداريتش🚀

كريستيان كـويفـا 🎯

رومـان أمالفيتانو ⚡ pic.twitter.com/p8Vqk43DfA — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 19, 2021

ثلاثة أهداف أكثر من رائعة تزيد من متعة وإثارة الدوري السعودي للمحترفين كما هو الحال من الجولة الأولى من الموسم الحالي.