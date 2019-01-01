سيطرة إسبانية على التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا آخر 20 سنة

الاتحاد الأوروبي أعلن التشكيل بشكل رسمي

أعلن الاتحاد الأوروبي، لكرة القدم التشكيل الرسمي لدوري أبطال أوروبا، خلال آخر 20 من البطولة.

وشهد التصويت الذي جاء بناء على آراء الجماهير، سيطرة إسبانية، خاصة من لاعبي برشلونة.

الاتحاد الأوروبي يعلن قائمة ترشيحات تشكيلة العام

وتواجد ستيفن جيرارد، لاعب ليفربول السابق في وسط ميدان الفريق ومعه تشافي وإنييستا ثنائي برشلونة.

وفي الهجوم، ليونيل ميسي وعلى اليمين كريستيانو رونالدو، وعلى اليسار تيري هنري لاعب أرسنال وبرشلونة السابق.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيكر كاسياس.

خط الدفاع: سيرخيو راموس – جيرارد بيكيه – كارلوس بيول – فيليب لام.

خط الوسط: تشافي هيرنانديز – أندريس إنييستا – ستيفن جيرارد.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – ليونيل ميسي – تيري هنري.