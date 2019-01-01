سيسوكو: توتنهام يمكنه الفوز بالدوري
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أكد موسى سيسوكو لاعب وسط توتنهام هوتسبر أن فريقه ليس بعيداً عن المنافسة على لقب البريميرليج.
وقال سيسوكو لصحيفة تيليجراف:لسنا بعيدين. إذا كان الناس تتكلم عن ليفربول ومانشستر سيتي هذا أفضل بالنسبة لنا".
وأضاف:"يمكننا مواصلة طريقنا في هدوء، بدلاً من أن نكون تحت الرادار. أحب ذلك، سنحاول الفوز بكل مباراة ونرى أين سنصل".
وأوضح:"نعم، أعتقد أننا بإمكاننا الفوز بالدوري لأننا فريق جيد، هناك 13 مباراة حتى النهاية وهناك الكثير من النقاط المتبقية".
يذكر أن توتنهام يحتل المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي حتى تلك اللحظة.