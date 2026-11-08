12-0 وليس 9-1 يا كومو .. "البعبع" يلقن فابريجاس درسًا في ميلانو

بعد "إعجاز" تسعة لانس الأوروبية، توقّع الجميع بأن يستعرض كومو عضلاته أمام إنتر، إلا أن ميدان سان سيرو، كان شاهدًا على تفوق كتيبة كريستيان كيفو، بالفوز بنتيجة (2-0)، في مباراة الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي "2026-2027".

ثنائية مبكرة حسمت اللقاء، عن طريق بيو إسبوزيتو وماركوس تورام، في الدقيقتين 12 و19، كانت أشبه برسالة غير منطوقة، من إنتر إلى كومو بأنك فريق طموح، ولكن لا تنسَ نفسك أمام كبير ميلان.

مباراة اليوم، لم تكن مجرد ثلاث نقاط جديدة أضيفت إلى رصيد إنتر، أوصلته إلى الوصافة بـ28 نقطة، وجعلت كومو عند المركز الخامس بـ23 نقطة، بل إنها كرّست عقدة تاريخية لكتيبة فابريجاس، وكأن إنتر هو "كعب أخيليس"، الذي دائمًا ما سيصبح نقطة ضعف لكومو، ما لم تحدث معجزة الانتصار عليهم مستقبلًا.

عقدة تاريخية .. بدأت قبل مولد فابريجاس

عندما وُلد سيسك فابريجاس في أرينيس دي مار، في مايو 1987، لم يدرك أن القدر سيقوده لتدريب كومو قبل بلوغ الأربعين، وأن هذا الفريق يعاني من عقدة تاريخية أمام إنتر، بدأت حتى قبل مولده.

إحصائية صادمة، تشير إلى أن كومو لم يتذوق طعم الانتصار على إنتر، في 13 مباراة متتالية، بل إن النيراتزوري حقق فوزًا ضده في 11 لقاءً على التوالي، قبل أن يضيف الفوز الثاني عشر له الليلة.

ولذلك، فإنه ربما يجب أن ترفع القبعة إلى المهاجم ستيفان بورجونوفو، الذي رحل عن عالمنا في يونيو 2013، والذي سجل الهدف الذي حقق آخر فوز لكومو ضد إنتر، خلال موسم 1985-1986.

ومنذ ليلة 15 ديسمبر 1985، كتب كومو آخر انتصاراته على إنتر، قبل أن يدخل في دوامة من التعثرات، فيما جاءت انتصارات إنتر المتتالية على النحو التالي..

* موسم 1986-87: إنتر فاز في الإياب (1-0).

* موسم 1987-88: إنتر فاز في الذهاب (2-1) وفي الإياب (1-0).

* موسم 1988-89: إنتر فاز في الذهاب (2-1) وفي الإياب (4-0).

* موسم 2002-03: إنتر فاز في الذهاب (2-0) وفي الإياب (4-0).

* موسم 2024-25: إنتر فاز في الذهاب وفي الإياب (2-0).

* موسم 2025-26: إنتر فاز في الذهاب (4-0) وفي الإياب (4-3).

* موسم 2026-27: إنتر فاز في الذهاب (2-0).

فابريجاس لا يعرف الفوز ضد ميلان

وبخلاف الإحصائية التي ذكرتها لك عزيزي القارئ، فإن هناك إحصائية أخرى تؤكد معاناة فابريجاس في ميلان، حيث أن المدرب الإسباني لا يعرف طريق الفوز ضد عمالقة تلك المدينة العريقة.

ومع السقوط المتكرر أمام إنتر، فإن كومو أيضًا لم يعرف الفوز على ميلان تحت قيادة فابريجاس، من خلال أربع مواجهات، خلال آخر موسمين، شهدت تعادل وحيد وثلاث هزائم.

كلمة أخيرة..

لا يختلف اثنان على تلك الطفرة الكبرى التي صنعها سيسك فابريجاس مع كومو، والذي قاده إلى الـ(سيري آ)، ومن ثم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخه، بل وزاد على ذلك، بتحقيق واحدة من أكبر الانتصارات في تاريخ تشامبيونزليج، بعد سحق لانس بنتيجة (9-1)، ليحقق إنجازًا غائبًا منذ 55 عامًا، كأول فريق يسجل 9 أهداف خارج ملعبه في البطولة الأوروبية، بالنظام القديم أو الحديث، منذ أن انتصر فينورد الهولندي على أولمبياكوس اليوناني (9-0) في سبتمبر 1971.

ولكن رغم ذلك، فإن هناك الكثير من التحديات التي تواجه فابريجاس، ليثبت مكانته كصانع التاريخ في كومو، وهي أن يتفوق على عمالقة ميلان، وهو الأمر الذي لا يزال عاجزًا عن إيجاد حلٍ له، خاصة مع تلك الإحصائية الصادمة أمام إنتر، وكذلك عدم الفوز ضد الروسونيري.