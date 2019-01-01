مدرب لشبونة يلمح لقرب برونو فيرنانديز من الرحيل

المدير الفني لفريق سبورتينج لشبونة البرتغالي مارسيل سيزار يلمح لإمكانية رحيل نجم الفريق برونو فيرنانديز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف مارسيل سيزار المدير الفني لفريق سبورتينج لشبونة البرتغالي عن أمله في استمرار اللاعب برونو فيرنانديش ضمن لصفوف الفريق لفترة أطول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للفريق في مؤتمر صحفي عقب لقاء ودي بالأمس أمام فالنسيا.

وقال سيزار: "دعونا نرى إذا ما كنا سنستطيع الإبقاء على لاعبينا أولًا بعد ذلك سنرى ما الذي سنقوم به في سوق الانتقالات".

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وأضاف: "أتمنى أن يبقى برونو فيرنانديش مع الفريق كالجميع هنا في النادي، لا أحد يريده أن يغادر، لكن لا يوجد من يعرف ما الذي سيحدث بالتحديد".

ومن جانبه أكد رئيس النادي أنه لا يمانع رحيل اللاعب، لكنه يسعى للحصول على قيمة مادية تناسب رحيل أهم لاعبي الفريق من الفرق التي تسعى لضمه".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن مانشستر يونايتد كان قد قدم عرضًا بقيمة ٥٦ مليون جنيه استرليني للظفر بخدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.