سيزار أزبيليكويتا: مانشستر سيتي وليفربول رفعا مستوى البريميرليج

سيزار أزبيليكويتا نجم فريق تشيلسي يؤكد أن مستوى التنافس في الدوري الإنجليزي ارتفع بسبب الثنائي ليفربول ومانشستر سيتي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الإسباني سيزار أزبيليكويتا لاعب فريق مانشستر سيتي على صعوبة التنافس في الدوري الإنجليزي في الفترة الحالية بسبب وجود الثنائي مانشستر سيتي وليفربول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الثنائي قدما موسمًا مذهلًا قبل أشهر وأثبتا وجهة نظره في صعوبة المنافسة.

وقال أزبيليكويتا: "المستوى الذي يقدمه كل من مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي مذهلًا، الموسم الماضي كان الأول في التاريخ الذي يصل فيه فريق للنقطة رقم ٩٠ ولا يفوز بالبطولة."

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وأضاف: "الآمر حاليًا في أيدينا وأيدي الأندية الآخرى أن نرفع مستوانا لنكون بجوارهم من جديد، صحيح أننا نعاني من المنع في سوق الانتقالات لكن لدينا المجموعة القادرة على قيادة الفريق بعيدًا".

وأكمل: "ضم اللاعبين من فرق الشباب مفيد للغاية، لكن تشيلسي فريق كبير والتواجد في الفريق الأول ليس سهلًا على الإطلاق".

جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد نال نقطة وحيدة من أول جولتين في الدوري الإنجليزي أمام كل من مانشستر يونايتد وليستر سيتي.