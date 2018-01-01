سيريزو يتوقع بقاء سيميوني لسنوات عديدة في أتليتكو مدريد

المدرب الأرجنتيني مرتبط دومًا بالعمل في الإنتر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يتوقع إنريكي سيريزو رئيس أتليتكو مدريد بقاء المدرب دييجو سيميوني لسنوات عديدة في النادي، رغم ما يُشاع حول انتقاله للعمل في الإنتر.

وتتحدث الصحافة الإيطالية دومًا عن عودة سيميوني للعمل في الإنتر الذي لعب له عامين خلال الفترة من 1997-1999، خاصة أن المدرب أبدى رغبته بالفعل في العمل في ميلانو.

لكن سيريزو يرى أن الرجل الذي تولى مهام منصبه في مدريد منذ عام 2011 لن يُغادر قريبًا، إذ قال لصحيفة آس "نحن مقتنعون في النادي أن سيميوني هو أفضل مدرب لأتليتكو مدريد، وأنا واثق أنه سيواصل رحلته معنا لسنوات عديدة".

ليفاندوفسكي: أريد البقاء طويلًا في بايرن ميونيخ

الرئيس فتح الباب كذلك لثنائي الفريق السابق "فيرناندو توريس وجابي" للعمل به بعد اعتزالهما كرة القدم، إذ غادر الثنائي أتليتكو مدريد قبل انطلاق الموسم الجاري بانتقال الأول للعب في اليابان والثاني لفريق السد القطري.

وأشاد سيريزو باللاعبين ووصفهما بالقدوة، مضيفًا "علينا أن نتذكر أنهما مازالا يلعبان كرة القدم، لكن لا أحد يستطيع أن ينكر أنهما رياضيين رائعين. لا شك في هذا، والنادي يرحب بهما دومًا".