سيرجي روبرتو: رباعية ألافيس نهاية رائعة لعام 2019

جوكر برشلونة يُثني على ما أنجزه الفريق على مدار العام

أعرب لاعب برشلونة سيرجي روبرتو عن سعادته الغامرة، بعد تجاوز ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كامب نو" بعد عصر اليوم السبت.

واعتبر جوكر البلو جرانا، هذا الانتصار بمثابة النهاية المثالية لعام البرسا، كونه الهدية الأخيرة للمشجعين قبل عيد الميلاد، وأيضًا قبل العودة لاستكمال حملة الدفاع عن الليجا للموسم الثالث على التوالي.

وبعد المباراة قال سيرجي روبرتو في مقابلة تلفزيونية سريعة "نحن سعداء للغاية، لأننا كانت نهاية جيدة لمباراتنا الأخيرة هذا العام، والآن سنستمتع جميعًا بعطلة عيد الميلاد".

وعن آخر فوز في عام 2019، قال "بالنسبة لنا. كان من المهم جدًا إنهاء العام بانتصار على ملعبنا، خاصة بعد التعادل مع ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو".

من جهة أخرى سُئل عن رأيه في الأداء، فأجاب "لعبنا بأريحية في الشوط الأول، حيث كان المنافس بالكاد يمرر الكرة في وسط الملعب، لكن الأمور تعقدت في الشوط الثاني، خاصة بعد هدفهم".

وختم "رفعنا النسق عندما تقدمنا 3-1 لننهي المباراة بالطريقة التي نريدها، وعموما نحن سعداء بالفوز المهم والعمل الجيد الذي أنجزه الفريق بأكمله".

بهذه النتيجة، يكون برشلونة قد اعتلى صدارة الليجا بالوصول للنقطة 39، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد قبل مباراته الصعبة مع بلباو المقرر لها مساء الأحد لحساب نفس الجولة الثامنة عشر.