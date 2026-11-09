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محمود خالد

"لا أعلم لماذا ألغي هدف الدوري مع الأهلي؟".. سيرجيو ريكاردو يلوم "نسيان" الهلال ورسالة حادة لجيل الاتحاد الجديد!

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ريكاردو يكشف عن اسمه الجديد بعد اعتناق الإسلام..

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استعاد البرازيلي سيرجيو ريكاردو، ذكرياته في ملاعب السعودية، حيث يملك تاريخًا كبيرًا مع أندية الأهلي والهلال والاتحاد، والتي كتب تاريخًا مع الزعيم، حينما قاده للتتويج ببطولة آسيا عام 2000، مسجلًا "هاتريك" في المباراة النهائية ضد جوبيلو أيواتا الياباني.

وكان الأهلي بوابة ريكاردو الأولى، للعب خارج البرازيل، حينما خرج إعارة من بوتافوجو في 1998، فيما مثل نادي الهلال عام 2000، ثم لعب أربعة مواسم في صفوف الاتحاد، حيث توج معه بلقب الدوري السعودي "2001"، فيما حصد لقب كأس ولي العهد أربع مرات.

لا أفهم لماذا ألغي هدفي ضد الهلال؟

وتطرق ريكاردو، في حديثه عبر برنامج "المنتصف"، للتركيز على الهدف الذي أحرزه ضد الهلال، والذي تم إلغاؤه، وحرم الأهلي من التتويج بالدوري، عام 1998، بقوله "أريد أن أفهم، لم أحصل على جواب من أي مسؤول، ولا أعرف هل كان تسللًا أم خطأ مني؟ كنت أتمنى الفوز مع الأهلي باللقب بعد غياب طويل".

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كواليس نهائي آسيا

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وعن تجربته مع الهلال، قال ريكاردو إنه حزين لأنه لم يتواصل معه أحد من مسؤولي الزعيم منذ 26 عامًا لزيارة النادي، معتقدًا أنهم نسوا الأهداف التي سجلها للفريق في كأس آسيا.

وتحدث سيرجيو عن كواليس النهائي الآسيوي أمام إيواتا، الذي حسمه الهلال بنتيجة (3-2)، بقوله إنه لم يكن قادرًا على النوم ليلة المباراة، وأكد لسامي الجابر، أو "سالومي"، أنهم سيحققون هذه البطولة، وفي الدقيقة 50، تم احتساب ركلة حرة للهلال، وطلب ريكاردو من الجابر أن يتركها له، وسجل هدفًا رائعًا، كما أنه ليس من السهل للاعب أن يحرز هذا الكم من الأهداف في مباراة نهائي.

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وحول أسباب رحيله عن الهلال، قال ريكاردو إنه كان يتمنى البقاء ولا ينسوا استقبال اللاعبين الرائع له وما قدموه له في أرض الملعب، ولكن الإدارة لم ترغب في دفع ما يستحقه، بل كانوا يريدون أن يدفعوا نصف ما يريده، ليقرر الرحيل عن الزعيم والعودة إلى البرازيل، قبل السفر إلى المملكة مجددًا لارتداء قميص الاتحاد.

"الجيل الجديد للاتحاد نسوا ما قدمناه"

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من ناحية أخرى، أكد سيرجيو ريكاردو أن الاتحاد كان جزءًا من أحلامه وكتب معه الكثير من القصص التي عاشت في ذاكرته، وأن لاعبيه جعلوه يشعر براحة تامة في قلعة العميد، إلا أن وضع النادي الحالي بات صعبًا للغاية.

وأضاف "أعتقد أن الجيل الجديد في الاتحاد نسوا ما قمنا به، وما حققناه، أحيانًا اللاعبون كانوا لا يتسلمون رواتبهم منذ أشهر، وأقول إن الاتحاد هو النادي الأقرب إلى قلبي من بين الأندية التي مثّلتها في السعودية".

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ونوّه ريكاردو بأنه لم تكن لديه مشكلة مع إدارة الاتحاد، بل كانت المشكلة مع منصور البلوي، حيث دفعته ظروف عائلية لعدم خوض إحدى المباريات، وذهب إلى ملعب المباراة ثم عاد إلى الفندق، وحدثت بعض المشكلات مع البلوي، وبعد ثلاثة أيام تم حل المشكلة، فيما أبدى رغبته بعد ذلك في إنهاء عقده والرحيل.

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"اعتنقت الإسلام"

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وأضاف سيرجيو ريكاردو، الذي يعمل حاليًا كوكيل لاعبين في البرازيل، أنه قرر أن يعتنق الدين الإسلامي، واختار لنفسه اسم "إبراهيم" الذي يفضله.

وكان سيرجيو ريكاردو "52 عامًا" قد لعب في صفوف العديد من الأندية، بدءًا من رحلته في كورينثيانز البرازيلي، مرورًا بفاسكو دي جاما وفيتوريا وبوتافوجو، حتى قرر أن يسلك درب الاحتراف، بالرحيل إلى الأهلي ثم السد القطري وفنربخشة التركي، كما مثل العديد من الأندية الإماراتية والقطرية، قبل أن ينهي رحلته في صفوف الشحانية في عام 2012.

بقلممحمود خالد

محرر رياضي

محرر صحفي أملك خبرة في كتابة المقالات والأخبار الرياضية منذ بدايتي في هذا المجال في عام 2013.

كاتب يهوى القصص الرياضية الملهمة، شغوف بمتابعة ما يروى في حكايات اللاعبين في كرة القدم ومختلف الرياضات الأخرى، وبطولاتي المفضلة هي كأس العالم والأولمبياد.

مجال التخصص هو الكرة السعودية والعربية، وتغطية أبرز الأرقام والأحصائيات حول مسيرة اللاعبين، سواء على المستوى المحلي أو المحترفين في الملاعب الأوروبية.

بدأت بشغف رؤية لحظات التتويج بالبطولات، بشكل عام، ثم متابعة مباريات الأهلي والمنتخب المصري، أكره التعصب وأحب متابعة كل ما يزيد حصيلتي الرياضية.

خبرة العمل: تغطية شاملة للمباريات وإضافة رؤية نقدية لأبرز اللقطات والجوانب الفنية، خاصة في الجانب السعودي.

ذكرى كروية لا تنسى: أحداث سعيدة وأخرى صادمة، لكني أتذكر معها انفعالي الشديد، لا أنسى لحظة نطح زيدان لماتيراتزي ولحظات القلق قبل الطرد، تصدي كاسياس لتسديدة روبن في نهائي مونديال 2010، سباعية ألمانيا في البرازيل في كأس العالم 2014، ريمونتادا برشلونة في باريس سان جيرمان، لقطة ميسي بالبشت القطري واحتفالات جماهير الأرجنتين بمونديال 2022.

أما عن أهداف معلقة بالذاكرة، أقول (هدف أبو تريكة في الصفاقسي وأفشة في نهائي القرن، وهدف سالم الدوسري في الأرجنتين، وهدف أجويرو في كوينز بارك رينجرز).

تشكيلتي المفضلة: بوفون، داني ألفيش، باولو مالديني، سيرخيو راموس، روبرتو كارلوس، تشافي هيرنانديز، زين الدين زيدان، كريستيانو رونالدو، محمد صلاح، ليونيل ميسي، رونالدو "الظاهرة".

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