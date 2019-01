أجويرو يكرس عقدة ملعب الاتحاد أمام ليفربول

سجل النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم فريق مانشستر سيتي هدفًا رائعًا في شباك نظيره ليفربول في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الخميس ضمن لقاءات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف في نهاية الشوط الأول بعد استلام الأرجنتيني لتمريرة داخل منطقة الجزاء قام بتصويبها بقوة كبيرة في زاوية شبه مستحيلة معلنًا تقدم أصحاب الأرض.

وكرس أجويرو بذلك الهدف عقدته لفريق ليفربول والمستمرة منذ انضمامه لصفوف مانشستر سيتي قادمًا من أتلتيكو مدريد قبل عدة سنوات.

وسجل النجم الأرجنتيني في سبع مناسبات بشباك ليفربول على ملعب الاتحاد، وفي كل مرة شارك فيها أمامهم على أرض السيتزنز في الدوري الإنجليزي.

7 - Sergio Aguero has scored in all seven of his Premier League appearances for Manchester City against Liverpool at the Etihad Stadium. Regularity. #MCILIV pic.twitter.com/VtgJaNor0y — OptaJoe (@OptaJoe) ٣ يناير ٢٠١٩