سيد عبد الحفيظ يستشهد بليفربول و20 دقيقة وقت ضائع مستحق أمام سموحة

الأهلي انتصر كعادته في الوقت القاتل، لكن النادي السكندري معترضًا على توقيت الهدف

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لم ير سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، أن حالة الجدل الكبيرة التي أحدثتها مواجهة فريقه أمام سموحة بسبب الوقت الضائع تستحق كل هذه الاعتراضات، مؤكدًا أن فريقه كان يستحق 20 دقيقة إضافية بعد الوقت الأصلي.

المباراة أقيمت أمس السبت، على ملعب بتروسبورت، واحتسب بها الحكم أمين عمر سبع دقائق وقت بدل ضائع، إلا أن المارد الأحمر سجل هدفه في الدقيقة 8+90، حيث أضاف الحكم وقتًلا آخر لسقوط أحد لاعبي الفريق السكندري لأكثر من دقيقة.

وشهدت المباراة عقب الهدف حالة من الاعتراض الكبيرة من جانب حسام حسن؛ المدير الفني لسموحة، وجهازه المعاون، حتى تطور الأمر لإلقاء الجمهور عليهم بعض الزجاجات.

عبد الحفيظ قال، خلال تصريحاته لبرنامج الماتش": "نحن نلعب كرة قدم والأمتار الأخيرة من الدوري قد يحدث بها بعض الأمور التي تؤخر الفوز، حتى أن الحرص على إحراز هدف مبكر قد يؤخر الفوز، وهذه القاعدة ليس على الأهلي فقط بل كافة الفرق، ومثال على ذلك ليفربول ومانشستر سيتي في الموسم الجاري، السيتي يعد علقة فنية للجميع ومع ذلك يتأخر الفوز حتى الدقيقة 70 و80 و85، هذا وضع طبيعي".

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وأضاف: "يُحسب لنا أننا نلعب للثانية الأخيرة، ويحسب لجمهور الأهلي ثقتهم في اللاعبين حتى بعد نهاية الوقت الأصلي، يحسب للأهلي أنه أكثر فريق يسجل بعد الدقيقة 90".

مدير الكرة بالقلعة الحمراء تابع: "أنا حسبت الوقت الضائع، بين الشوطين أحضرنا ساعة إيقاف، ومن أول لاعب سقطت في الشوط الثاني وحتى الدقيقة 90 تم إهدار 10 دقائق و57 ثانية، هذا دون تغييرات وإن كان كل تغيير يستغرق 30 ثانية وفقًا للقانون".

واستطرد: "العالم كله يتابع الدوري الإنجليزي، وفي الأول من مايو الجاري ليفربول كان يواجه برشلونة في قبل نهائي دوري الأبطال ثم لعب أمام نيوكاسل بالدوري المحلي في الرابع من الشهر نفسه ثم عاد لمواجهة البرسا في يوم 7، ولم يقل أحد للاتحاد الإنجليزي أنت لست وطنيًا ولا تدافع عن حقوق الريدز ولم يحمله أحد مسؤولية إصابة محمد صلاح، وفي الأخير فاز ليفربول، وتحديدًا في مباراة نيوكاسل سقطت صلاح ولاعب آخر بداعي الإصابة والحكم وقتها احتسب ثماني دقائق وقت بدل ضائع، لأن صلاح سقطت 3 دقائق واللاعب الآخر دقيقة ونصف بجانب أربعة تغييرات، وحكم هذه المباراة لو كان أدار مواجهتنا أمام سموحة لاحتسب 20 دقيقة أو 21 وقت بدل ضائع.

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"لا يصح أن نلعب 45 دقيقة واللعب الفعلي في المباراة 28 دقيقة، وفي الأخير من يضيع الوقت يستند إلى أن الحكم لن يحتسب وقت ضائع أكثر من خمس دقائق أو سبع، الاتحاد الدولي لو شهد مواجهتنا مع سموحة سيغير القوانين في مصر على الأقل".

واختتم: "الحكم ليس له أي قرارات مؤثرة في المباراة، ومن يعترض على الوقت عليه أن يحسب كم وقت أُهدر خلال المباراة وسينتهي الأمر".

يذكر أن الفوز حافظ للمارد الأحمر على الصدارة برصيد 70 نقطة (30 مباراة) بفارق خمس نقاط عن بيراميدز، صاحب الوصافة (31 مباراة)، وسبع نقاط عن الزمالك (28 مباراة)، صاحب المركز الثالث.

بينما يعاني سموحة من شبح الهبوط، حيث يحتل المركز الـ15 بـ35 نقطة، وأمامه مباراتين فقط على ختام الموسم.