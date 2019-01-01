سيد عبد الحفيظ يتحدث عن التجديد لأجايي ومعلول وأزارو

ملفات التجديد بدأ فتحها بالأهلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، أنه سيبدأ مفاوضاته مع بعض اللاعبين حول تجديد عقودهم مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقاربت عقود بعض اللاعبين على الانتهاء منهم الثنائي التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي، اللذين تنتهي عقودهما بنهاية الموسم المقبل.

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عبد الحفيظ قال، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "هناك ملفات الأمور تكون بسيطة بها وأخرى تحتاج أي وقت، ونحن نسير خطوة خطوة في كل منها، بعدما انتهينا من سوق الانتقالات، سنركز خلال الفترة المقبلة مع من اقتربت عقودهم من الانتهاء".

وأضاف: "سنقوم بفتح ملف التجديد للاعبين خلال الفترة المقبلة سواء المحليين أو الأجانب ومنهم أجايي ومعلول، لكن أزارو لا يزال هناك في عقده ثلاثة مواسم بخلاف الموسم الجاري".

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يذكر أن معلول انضم للشياطين الحمر في صيف 2016 قادمًا من الصفاقسي التونسي، وشارك بالفانلة الحمراء في 77 مباراة، سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع 23 آخرين.

أما أجايي فانضم في العام نفسه ومن السي آس آس كذلك، وخاض مع لاعبي المارد الأحمر 77 مباراة، سجل خلالهم 23 هدفًا وصنع 19 آخرين.

بينما جاء أزارو من الدفاع الحسني الجديدي في صيف 2017، ولعب 60 مباراة، سجل خلالهم 32 هدفًا وصنع 12 آخرين.