جيرالدو مطلوب في الإمارات، والأهلي يُحدد سعره

سيد عبد الحفيظ يُوضح موقف الأهلي من رحيل صالح جمعة

الكثير من الأخبار حول رحيل اللاعب في يناير القادم

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي كل ما يُثار في الإعلام والسوشيال ميديا حول اتخاذ النادي قرارًا بالتخلي عن صالح جمعة خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

وأوضح عبد الحفيظ خلال تصريحاته لقناة النادي الرسمية أن المدرب رينيه فايلر لم يطلب رحيل جمعة أو أي لاعب غيره في الفريق، مؤكدًا أنه لم يُسلم تقريره الخاص بهذا الأمر بعد.

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وشدد المسؤول البارز على موقف الأهلي فيما يخص فتح باب الاستبدال في سوق الانتقالات الشتوي، مؤكدًا أنه أحد المتضررين من بقاء الوضع على ما هو عليه نظرًا للإصابات العديدة التي ضربت الفريق وحاجته لدعم صفوفه، لكنه في نفس الوقت حريص ومتمسك جدًا بتطبيق اللوائح وعدم تعديلها في وسط الموسم.

وأخيرًا نفى عبد الحفيظ ما أشيع عن تغيير موعد لقاء الأهلي ضد بلاتينيوم الزيمبابوي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن المباراة ستقام في موعدها المحدد سابقًا وهو الـ27 من ديسمبر الجاري.